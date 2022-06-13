الاتحاد يوافق على طلب الوحدات لموقعة الفيصلي

وطنا اليوم _ وافق الاتحاد الأردني لكرة القدم، على طلب نادي الوحدات باستقدام حكام من الخارج، لإدارة مباراة فريقه أمام الفيصلي التي ستقام مساء السبت من يوم 25 يونيو/حزيران الحالي، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.

ويخوض الوحدات مواجهه أمام الفيصلي لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وتسلم الوحدات رسميا خطاب الموافقة الذي وصل إلى أمانة السر بالنادي، اليوم الإثنين.

وتخضع الفرق حاليا للراحة في ظل توقف بطولة الدوري لإفساح المجال أمام منتخب النشامى لخوض تصفيات كأس آسيا، عن المجموعة الأولى التي تستضيفها الكويت.

ويستقر فريق الفيصلي بالمركز الثاني برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن الحسين إربد المتصدر.

ويحتل الوحدات المركز الثالث بـ10 نقاط جمعها من 4 مباريات، حيث يمتلك 3 مواجهات مؤجلة.