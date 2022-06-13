تركي آل الشيخ ضمن الرابحين من صفقة ليفربول التاريخية

يبدو أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا، يعيش أفضل أيامه مع ناديه الإسباني، فبعد عودة الفريق لليجا، سيجني النادي أرباحًا مالية جديدة من صفقة الأوروجواياني داروين نونيز.

ويحسب لآل الشيخ وطاقمه الإداري البراعة في صياغة عقود انتقال نجوم فريقه، وكان آخرهم نونيز لاعب بنفيكا البرتغالي المنتقل حديثًا لليفربول الإنجليزي.

وتمت أمس صفقة نونيز، بعد مفاوضات طويلة بين بنفيكا وليفربول، غاب بسببها اللاعب عن مباراة منتخب بلاده ضد بنما ضمن الاستعداد للمونديال، وانتهت لصالح أوروجواي بخماسية مقابل هدف.

وتواجد نونيز مع وكلاء أعماله في إسبانيا، ثم طار إلى إنجلترا لإجراء الكشف الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ووفقًا لجريدة “آبولا” البرتغالية، فإن الصفقة تمت بإعلان بنفيكا رحيل اللاعب، كما أكدت الصحف الانجليزية أيضا إتمام الصفقة، حيث قالت “ذا جارديان” إن الصفقة تمت مقابل 80 مليون يورو، فضلًا عن 20 مليون يورو أخرى، ليبلغ إجمالي الصفقة 100 مليون يورو، لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول.

كان نادي ألميريا وافق في سبتمبر/ أيلول 2020 على التنازل عن نونيز لصالح بنفيكا مقابل 25 مليون يورو، مع وجود بند ينص على حصول النادي على 20% من قيمة بيع بنفيكا للاعب مستقبلا.

وبإتمام صفقة انتقال نونيز من بنفيكا إلى ليفربول فإن خزينة نادي ألميريا سوف تنتعش بحوالي 20 مليون يورو.

كان نونيز قد انضم إلى ألميريا في صيف 2019 قادمًا من بينارول الأوروجواياني وبعد عام واحد فقط انتقل إلى بنفيكا البرتغالي، مقابل مبلغ مالي كبير (25 مليون يورو).

وشارك نونيز، صاحب الـ22 عامًا، مع بنفيكا في 40 مباراة بكل البطولات، خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 34 هدفًا، وصنع 4 أهداف لزملائه.