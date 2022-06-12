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ارتفاع إصابات فيروس كورونا 20% خلال أسبوع

منذ 3 ثواني
ارتفاع إصابات فيروس كورونا 20% خلال أسبوع

وطنا اليوم:أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عن تسجيل 402 إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي رقم 23 لعام 2022 والممتد من 4 إلى 10 حزيران، مقارنة مع 334 إصابة خلال للأسبوع الوبائي السابق، وبارتفاع حوالي 20 بالمئة.
وقال الدكتور البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي رقم 23.

وأشار إلى أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 12430 فحصا مقارنة مع 15071 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 18 بالمئة، موضحا أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.2 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 22 بارتفاع حوالى 46 بالمئة.
وبين أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 3 حالات، مقارنة مع 4 خلال الأسبوع رقم 22 بنسبة انخفاض 25 بالمئة، وعدد الحالات النشطة 322 حالة مقارنة مع 241 حالة خلال الأسبوع رقم 22 بارتفاع حوالى 34 بالمئة.
وحول ملف التطعيم، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 23 في الجرعة الأولى 4897 مقارنة مع 6081 خلال الأسبوع السابق، وللجرعة الثانية 8801 مقارنة مع 9465، والجرعة الثالثة 2018 مقارنة مع 2051، حيث بلغ المجموع 15716 جرعة مقارنة مع 17597 جرعة خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوالى 11 بالمئة عن الأسبوع السابق.
وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4794837 بنسبة حوالى 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4520846 بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 662446 جرعة.
وعن التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة، بين أن عدد متلقي الجرعة الأولى 236116 شخصا بنسبة 25 بالمئة، وجرعة ثانية 196260 شخصا بنسبة 20 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة جرعة أولى 246 شخصا، وجرعة ثانية 174 شخصا


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