كهرباء اربد تحذر من تطبيق مزيف باسمها

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد عن قيام وحدة الأمن السيبراني، التابعة لها، باكتشاف وجود تطبيق موبايل مزيف وغير صحيح يحمل اسم وشعار الشركة “irbid electricity ” على متجر غوغل، ما يعطي انطباعا للمستخدم بأنه يخص شركة كهرباء إربد.

وحذرت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، من التعامل مع هذا التطبيق المزور والمضلل، لا سيما أنه يتضمن معلومات تخص الشركة ويدعي انتسابه لها، ما يشكل احتيالا وتغريرا بالمشتركين لتحميل التطبيق لغايات اختراق الأجهزة والسيطرة على جميع المعلومات والبيانات الخاصة.

وأضافت الشركة أن تطبيقها يحمل العنوان: “كهرباء اربد” وهو التطبيق الرسمي والوحيد المصرح باستخدامه من قبل الشركة.

وتؤكد الشركة إخلاء مسؤوليتها كاملة من التعامل أو استخدام مثل هذه التطبيقات مع احتفاظها بحقها القانوني لملاحقة كل من كان له علاقة بمثل هذه التطبيقات