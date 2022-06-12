ولي العهد يلتقي وزير الثقافة القطري

وطنا اليوم:التقى ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني.

وقال الوزير القطري في تغريدة على تويتر:

سررت اليوم بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بالعاصمة عمّان، حيث هنأت سموه باختيار مدينة إربد العريقة عاصمة عربية للثقافة 2022،

‘تلقى الكريمَ فتستدِلَّ ببِشْرِه’