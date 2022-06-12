تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى

وطنا اليوم:قررت جمعية البنوك الأردنية، تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.

وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملوا معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.