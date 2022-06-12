الأسواق الحرة الاردنية تعلن “تحسنا ملحوظا” في الاداء المالي للشركة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الاردنية الدكتور عزالدين كناكرية ان الاداء المالي للشركة يظهر تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع العامين السابقين نتيجة التعافي من اثار الجائحة وعودة حركة المسافرين والسياح عبر الحدود ، وبين الدكتور كناكرية ان البيانات الرسمية الحكومية تظهر ايضا ان هناك تزايدا كبيرا في عدد السياح القادمين الى الاردن خلال هذا العام ، واكد على اهمية القطاع السياحي بإعتباره من القطاعات الهامة التي له اثرا ايجابيا كبيرا على كافة القطاعات الإقتصادية .

وفيما يتعلق بشركة الأسواق الحرة الاردنية بين الدكتور كناكرية ان الشركة تعمل على تطوير وزيادة تنويع خدماتها المقدمة للمسافرين خاصة بعد ان قامت الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء ومن منطلق حرصها على الحفاظ على الإستثمارات المحلية القائمة وتعزيزها بالموافقة على اتفاقية الحصرية للشركة على الحدود البرية والبحرية للعشرة سنوات القادمة ، وهذا من شأنه ان يمكن الشركة من تطوير خططها وبرامجها للسنوات المقبلة ، مبينا ان الشركة تعمل دوريا على تطوير خدماتها المقدمة للمسافرين عبر الحدود الاردنية والموانيء البحرية واسواقها الداخلية في كل من البوليفارد والعقبة وتعمل حاليا على زيادة التنوع في المنتجات المقدمة المميزة والماركات العالمية للمسافرين .

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كما اشار رئيس مجلس الادارة ان الشركة وحرصا منها في المساهمة في اقامة المشاريع التنموية الهادفة الى تعزيز النمو الإقتصادي وتنويع خدماتها ونشاطاتها فقد انتهت من اقامة اكبر واضخم مركز تجاري ترفيهي متنوع في مدينة العقبة

” مشروع النافورة مول ” مؤكدا ان هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في مفهوم التسوق في مدينة العقبة لما يحتويه من مواصفات فنية عالية الجودة واستهداف توفير افضل المنتجات بأفضل الأسعار والمواصفات حيث تم التعاقد مع عدد كبير من الشركات الإستثمارية لتوفير المنتجات عالية الجودة والماركات العالمية والخدمات البنكية والمطاعم والعاب الاطفال وفرع الأسواق الحرة الاردنية والمحلات التجارية المتنوعة التي تهم المواطن والسائح في مدينة العقبة ، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة ، كاشفا على ان الشركة بصدد اقامة مشروع تنموي جديد على الارض الجانبية لمشروع النافورة وفق بدائل يجري دراستها والتنسيق بشأنها مع كل من سلطة منطقة العقبة الإقتصادية وشركة تطوير العقبة .

وأكد الدكتور كناكرية ان حرص جلالة الملك على تشجيع الإستثمار في المملكة بما فيها مدينة العقبة والمتابعة الفاعلة لسمو ولي العهد لتطوير وتشجيع اقامة المشاريع في مدينة العقبة ساهم ويساهم بشكل كبير في تطور ملحوظ على ارض الواقع .

مؤكدا على اهمية البرامج والخطط التي اعلنت الحكومة انها ستعدها لتنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الإقتصادي التي اطلقت مؤخرا بدعم ورعاية ملكية والتي اعدت بمشاركة كبيرة من ممثلين القطاعات الإقتصادية الذين يعملون على ارض الواقع ويلمسون عن قرب التحديات والتي تستهدف تعزيز النمو الإقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة .