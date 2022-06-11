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الروابدة يرفض عرضا بحرينيا .. البقعة يبدأ بالتسوية قريبا .. لاعبين يتساءلون عن المستحقات

منذ 36 دقيقة
الروابدة يرفض عرضا بحرينيا .. البقعة يبدأ بالتسوية قريبا .. لاعبين يتساءلون عن المستحقات

محمد عربيات 

وطنا اليوم  _ لازالت عدسة وطنا اليوم تتجول في ملاعب واندية كرة القدم الأردنية حيث رصدت لكم أبرز الأحداث التي تدور في اروقة الأندية وما يحدث خلف الكواليس والتي كان أبرزها كما يلي:

الروابدة يرفض عرضا بحرينيا

رفض لاعب منتخبنا الوطني، نور الروابدة عرضا من احد الأندية البحرينية خلال الأيام القليلة الماضية.

و بحسب المعلومات الواردة، فإن الروابدة رفض العرض المقدم، أملا بالحصول على تجربة احترافية أفضل.

وكانت قيمة العرض المقدم للروابدة ، تلامس ال ١٤٠ ألف دولار .

البقعة يبدأ تسوية مالية خلال الفترة المقبلة 

من المنتظر أن تبدأ إدارة نادي البقعة،بإجراء تسوية مالية مع عدد من اللاعبين المحليين.

وبين مأمون رمضان رئيس نادي البقعة في حديث لوطنا اليوم ،أن إدارة النادي ستبدأ بدفع مستحقات اللاعبين نهاية الشهر الجاري.

مرضي يقترب من الدوري التايلندي

بات لاعب منتخبنا الوطني، محمود مرضي ،قريبا من الانتقال إلى الدوري التايلندي خلال الفترة المقبلة.

و وفق المعلومات، فإن احد وكلاء اللاعبين بدا إجراءات تسويق اللاعب في تايلند بانتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة.

كواليس الأندية: 

● احد لاعبي نادي سحاب بدا يفكر بتقديم شكوى رسمية و المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة… اللاعب ملتزم بتدريبات فريقه حتى اللحظة لكنه بدا يشعر بعدم الارتياح مع الفريق بسبب تأخير صرف مستحقاته.

● لاعبين باندية المحترفين، وجهوا تساولاتهم حول نوعد دفعة اتحاد الكرة و وزارة الشباب للاندية.. و السبب في تساولاتهم بأن إدارات الأندية ” غير صريحة “مع لاعبيها في الامور المالية اذا هنالك إدارات تتعمد إخفاء أي معلومات للاعبين بشأن دفعات الاتحاد خوفا من مطالباتهم بصرف الرواتب.

● لاعبين سبق وأن تقدموا بشكوى رسمية بحق احد أندية المحترفين، يستاءلون عن موعد صرف مستحقاتهم .


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