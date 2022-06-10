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كيف استدعى الجهاز الفني للرديف لاعبا مصابا ومادور الجهاز الطبي

منذ 6 دقائق
كيف استدعى الجهاز الفني للرديف لاعبا مصابا ومادور الجهاز الطبي

وطنا اليوم الإخباري _ محمد عربيات

أكدت مصادر خاصة لوطنا اليوم، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الرديف ،كان على علم تام باصابة نجم المنتخب عمر هاني. 

وفي التفاصيل، فإن هاني أبلغ الجهاز الفني باصابته قبل أن تغادر بعثة المنتخب إلى قطر ،و التقى اللاعب مع المدير الفني احمد هايل بمقر اتحاد الكرة وابلغه بأنه يعاني من تمزق في العضلة واطلع الجهاز الفني على التقريرالطبي الذي كان يحمله اللاعب.

ورغم ذلك قام الجهاز الفني باستدعائه ،على أمل أن يتماثل للشفاء ، علما بأن إصابته تحتاج لعدة اسابيع،والمنتخب مقبل على بطولة مزدحمة في المباريات ،المفترض أن الجهاز و الطبي لديه العلم الكافي بهذا النوع من الإصابات. 

ثم خضع اللاعب للفحوصات وتبين أنه يعاني من تمزق ويحتاج للراحة مابين أربعة اسابيع إلى ست اسابيع .

وكان هاني يتناول ” ابر المخدر ” قبل كل مباراة من أجل أن تساعده على اللعب والحد من الم الإصابة في أرض الملعب، ولفت المصدر أن الجهاز الطبي للرديف وجه سوالا لهاني : ” كيف قادر تلعب “، في مشهد تعبر عن مدى قوة اصابة اللاعب .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ،كيف خاطر هايل باصابة اللاعب واشركه في المباريات و مادور الجهاز الطبي في هذه الحالات بدلا من أن يوجه سوالا للاعب، كان من المفترض يتم توجيه هذا السوال للجهاز الفني .


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