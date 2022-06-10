الزعبي: 2.6 مليون دينار مديونية نادي الرمثا

وطنا اليوم _ قال رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي، اليوم الجمعة، إن مجمل مديونية نادي الرمثا تبلغ 2.6 مليون دينار.

وأضاف الزعبي أن النادي يحتاج إلى مبلغ 340 ألف دولار، من أجل فك عقوبة إيقاف القيد بسبب اللاعبين والمدربين الذين تقدموا بشكاوى بحق النادي.

وأشار إلى أن الحملة متواصلة لجمع التبرعات، من أجل فك عقوبة الحرمان الصادرة عن فيفا، نظرا إلى عدم تسلم عدد من اللاعبين والمدربين مستحقاتهم المالية .

وتابع “ثمة مستحقات أيضا لقضايا تخص لاعبين محليين تصل إلى 300 ألف دينار”.

وقدم الزعبي شكره لجماهير الرمثا، وأثنى على دورها في التكاتف بحملة التبرعات والمساهمة في توفير المبلغ المستحق، بهدف فك عقوبة الحرمان.

ولفت إلى أن ثمة أخطاء في التعامل مع ملف الاحتراف، مشيرا إلى أن المدرب الجزائري مراد رحموني سيحصل من صندوق الرمثا على 86 ألف دولار، رغم أنه لم يظهر مع الفريق في أي مباراة رسمية.

يشار إلى أن حملة التبرعات حتى الان ،أسفرت عن 110 الاف دينار لصندوق نادي الرمثا .