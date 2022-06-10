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‏عاجل – النشامى يلاقي نظيره الإندونيسي غداً ضمن التصفيات الآسيوية وهاشتاغ ‎#معك_يالنشمي يتصدر

منذ 3 ثواني
‏عاجل – النشامى يلاقي نظيره الإندونيسي غداً ضمن التصفيات الآسيوية وهاشتاغ ‎#معك_يالنشمي يتصدر

 

وطنا اليوم –  يخوض المنتخب الإندونيسي المباراة الثانية في المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2023 أمام الأردن يوم السبت 11 يونيو 2022 في الصباح الباكر من بطولة كأس آسيا لكرة القدم. كما سيتم اختبار اتساق الفريق الأحمر والأبيض.

وستقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي. جاء الفريق الذي صنعه شين تاي يونغ بثقة عالية بفضل الفوز على الكويت في المباراة الافتتاحية.

ثلاثة أرقام بعد الفوز على الكويت تجعل إندونيسيا تحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة من مباراة واحدة لعبت. هذا العدد من النقاط هو نفسه الذي يسجله الأردن في صدارة الترتيب.

في المباراة الأولى، قدم الأردن أداء جيدا عندما واجه نيبال. وفاز الفريق الذي يدربه عدنان هناد بهدفين دون رد.

على الورق، من الواضح أن المنتخب الأردني أكثر تفضيلا للفوز. ومع ذلك، لا تزال فرص إندونيسيا في استعادة النقاط مفتوحة أمامها.

النصر ليس مستحيلا إذا نظرت إلى أداء مارك كلوك والأصدقاء في المباراة الافتتاحية.

 

بغض النظر عمن لديه فرصة أكبر للفوز، فإن من يحصل على ثلاث نقاط من المباراة لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى نهائيات العام المقبل.

كما هو معروف ، يمكن فقط لبطل المجموعة وأفضل وصيف التقدم إلى الدور النهائي.

مع هذه الحسابات ، يجب على إندونيسيا مطاردة الأرقام في المباراة ضد الأردن وإذا تمكنت من الفوز على نيبال في المباراة الأخيرة. إذا حدث هذا السيناريو ، فمن الممكن أن يكون لدى Klok والشركة أحد أفضل خمسة وصيفين.

ولكي يتمكن شين تاي يونغ من تسجيل رقم ضد الأردن، من غير المتوقع أن يجري أي تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية. أسماء مثل Klok و Fachruddin Aryanto و Stefano Lilipaly و Elkan Baggott.

فيما يلي توقعات تشكيلة إندونيسيا والأردن:

إندونيسيا (3-5-2): ناديو أرغاويناتا. فخر الدين أريانتو، إلكان باغوت، رزقي ريدو. أسناوي مانغكوالام، براتاما أرهان، مارك كلوك، راشمات إيريانتو، ريكي كامبوايا؛ سديل رمضاني، ستيفانو ليليبالي.

المدرب: شين تاي يونغ

الأردن (4-3-3): يزيد أبو ليلى. يزن العرب، عبد الله نصيب، محمد أبو حشيش، إحسان حداد. بهاء عبد الرحمن، أحمد سمير، ألوان. محمود المردي، يزن النعيمات، حمزة الدردور.

المدرب: عدنان حمد.


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