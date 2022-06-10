عودة الحوراني لقيادة فريق الرمثا

وطنا اليوم _ عاد المدرب مراد الحوراني وتسلم مهمة المدير الفني لفريق الرمثا الأردني، بعد استقالة ابراهيم السقار.

وكان الحوراني تسلم المهمة بداية الموسم الحالي، قبل أن يتقدم باستقالته، فتم التعاقد مع وليد فطافطة والأخير تقدم باستقالته بعد أن قاد الفريق في 4 مباريات بدوري المحترفين.

وقاد السقار فريق الرمثا في عدة مواجهات ولفترة قصيرة ليتقدم باستقالته مع ختام الجولة السابعة لبطولة دوري المحترفين.

وعادت إدارة الرمثا واتفقت على عودة الحوراني الذي رحب بذلك، حيث تم التعاقد معه حتى نهاية الموسم الحالي بصرف نتائج الفريق في الدوري.

وكان الحوراني قد أحرز الموسم الحالي مع الرمثا كأس السوبر ولعب دورا مهما في تتويجه الموسم الماضي بلقب الدوري، حيث عمل مدربا مساعدا للعراقي أمين فيليب.

ويستقر الرمثا بالمركز الثامن على سلم ترتيب فرق بطولة الدوري برصيد 7 نقاط جمعهما من 7 مواجهات.