حارس الفيصلي أبو ليلى يلوح من الكويت بفسخ العقد

وطنا اليوم _ فاجأ حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم يزيد أبو ليلى، ادارة ناديه، برسالة يطلب فيها صرف مستحقاته المالية، أو مواجهة طلبه بفسخ عقده مع النادي.أبو ليلى المتواجد حاليا برفقة المنتخب الوطني في الكويت، للمشاركة في التصفيات الآسيوية، ارسل رسالة عبر الواتساب، يبلغ فيها النادي بضرورة الإسراع في صرف مستحقاته المالية، وفي حال لم يحصل ذلك، فإنه سيقوم بطلب فسخ العقد فور عودته إلى عمان.هذه الرسالة أغضبت اللجنة المؤقتة، التي لم تتوقع هذه الخطوة من نجم الفريق، بانتظار البحث في الموضوع، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.يشار إلى أن ابو ليلى سبق وأن تلقى عرضا للاحتراف الخارجي، وهو الأمر الذي شجعه على التلويح بفسخ العقد مع الفيصلي في حال لم يحصل على المستحقات.إلى ذلك نجحت جهود اللجنة المؤقتة برئاسة جهاد قطيشات، في اغلاق ملف شكوى المدرب التونسي شهاب الليلي، مع الاتفاق النهائي مع اللاعب اللبناني هلال الحلوة، على منحه مستحقاته، بعد أن قام بسحب الشكوى.وعلى صعيد نجح مرشح النادي أحمد وريكات، في انتخابات مجلس اتحاد الكرة، حدد الفيصلي يوم الاثنين المقبل، موعدا لاستقبال المهنئين بهذا النجاح.

الغد