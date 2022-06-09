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جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

منذ 4 ثواني
جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

وطنا اليوم  _ شارك أعضاء من فريق عمل مشروع العلاج بالفن المدعوم من الإتحاد الأوروبي في ورشة عمل تدريبية في جامعة اوسيجيك في كرواتيا وعلى مدار خمسة أيام، حيث شاركت الأستاذ الدكتورة وفيقة الظاهر والدكتورة رسمية الأعمر من كلية التمريض والدكتورة إنتصار طنوس من كلية العلوم التربوية والطالبين إنتصار الدويكات وأدهم حمودة في التدريب.

وقد تضمنت ورشة العمل التدريبية إستخدام الموسيقى في علاج الأطفال ذوي الاعاقات المختلفة والتي كانت في أكاديمية الفنون للأطفال ذوي الاعاقة/ قسم الموسيقى، وكيفية العلاج بالرقص والفن والتي تم فيها زيارة جمعية الخيول للعلاج والأنشطة وزيارة مركز ايفان، وبعد ذلك تم زيارة مركز التوحد والتي تم فيها التعرف على كيفية التعامل مع الحالات من خلال العلاج بالموسيقى والحواس واستخدام الغناء والايقاع في العلاج وكيفية تخفيف الاجهاد والمشاعر السلبية، وتم زيارة أكاديمية الفنون والموسيقى والتي اقيمت فيها ورشة عمل تدريبية تضمنت الإيقاع والطاقة وورشة عمل تطوير المناهج والخبرات الاكاديمية في الفنون، كما تضمن الورشة زيارة مشغل الفنون الجميلة ومشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الألعاب التعليمية.

وفي نهاية الورشة تم زيارة مركز علاج الألام في المشفى الجامعي في اوسيجيك كما تم تقييم الورشة من قبل المشاركين وتوزيع الشهادات.

وأشارت الأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان رئيس المشروع أن هذا المشروع المدعوم من الإتحاد الأوروبي ومدًته ثلاث سنوات تم خلاله افتتاح مركز العلاج بالفن في مركز الاستشارات وتأهيل عدد من الطلبة وتدريبهم على تطبيق العلاج بالفن من كليات التمريض وقسم العلاج الطبيعي وكلية التربية.


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