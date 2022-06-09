قطيشات لوطنا اليوم : تم الانتهاء من قضية الليلي و الحلوة

محمد عربيات

وطنا اليوم _ أكد رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، أن اللجنة تمكنت من حل القضية المتعلقة بالمدرب التونسي السابق شهاب الليلي .

وبين قطيشات في تصريحات لوطنا اليوم، أن اللجنة استطاعت تسديد المستحقات المالية لليلي وبالتالي رفع عقوبة تسجيل اللاعبين على النادي الفيصلي.

إلى ذلك ،توصل النادي الفيصلي لاتفاق مع اللاعب اللبناني هلال الحلوة بتسليمه مستحقاته المالية على دفعات و رفع الشكوى عن النادي.

وأشار قطيشات، أن الفيصلي في طريقه أيضا لحل قضية النادي العربي الذي يطالب الفيصلي ب 26 ألف دينار.