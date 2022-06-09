شركات التخليص تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين

وطنا اليوم:هنأ نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة باسمه واسم النقابة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد سمو الامير الحسين ابن عبد الله و الشعب الاردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين.

ورفع ابو عاقولة ومجلس ادارة نقابة اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع و الهيئة العامة و العاملين في هذا المجال إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين، وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته وسمو ولي العهد بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.