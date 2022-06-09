البوتاس العربية” تهنىء بذكرى الجلوس الملكي الثالث والعشرين

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بأصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بالمزيد من التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن.

وكل عام وقائد الوطن بألف خير