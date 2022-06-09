الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي واعضاء مجلس الادارة والعاملون في شركة الاسواق الحرة الاردنية برفع اصدق التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد جلوس جلالته على العرش الثالث والعشرين ، وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش.

سائلين الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ذخرا وسندا للاردن وللامتين العربية والاسلامية وان تتحقق على يدي جلالته ما نصبوا اليه من عزة ورفعة.

كل عام وانتم بألف خير مولاي المعظم