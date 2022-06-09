الفيصلي يرفض عرضا لابو جلبوش

وطنا اليوم _ رفضت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي خلال اجتماع اللجنة التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة عطوفة جهاد القطيشات العرض المقدم من أحد الأندية الماليزية لإستعارة اللاعب يوسف أبو جلبوش “صيصا”.

وأبدت اللجنة تمسكها باللاعب لحاجة الفريق لخدماته خلال مرحلة الإياب وإستناداً إلى توصية فنية من الجهاز الفني، وأبدى اللاعب العائد من فترة إعارة مع نادي كاظمة الكويتي رغبته وحماسه بمشاركة الفريق في مرحلة الاياب.

وأكدت الهيئة المؤقتة أن مسيرة الفريق في بطولات الموسم الحالي تعد أولوية ما يؤكد أهمية الحفاظ على كل العناصر والعمل على تعزيز الصفوف خلال فترة الإنتقالات المقبلة وبما يتماشى وتنسيبات الجهاز الفني.