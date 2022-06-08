ثمانية من الأولمبي تخلفوا عن مغادرة أوزبكستان.. الفيصلي يواجه سحاب وديا و ” بوغبا يستعد للمغادرة الى قطر

وطنا اليوم _ محمد عربيات

لازالت عدسة وطنا اليوم تتجول في ملاعب واندية كرة القدم الأردنية حيث رصدت لكم أبرز الأحداث التي تدور في اروقة الأندية وما يحدث خلف الكواليس والتي كان أبرزها كما يلي :

ثمانية لاعبين من الأولمبي تخلفوا عن المغادرة

علم وطنا اليوم، بأن ثمانية لاعبين من المنتخب الأولمبي، لم يغادرو برفقة بعثة المنتخب إلى عمان.

و بحسب المعلومات الواردة، فإن اللاعبين لم يغادرو لعدم وجود مقاعد في الطائرة ، وذلك لان الحجز جاء سريعا بحسب ما ذكر المصدر.

وأشار المصدر أن اتحاد الكرة لم يقم بحجز مسبق ، حيث كان اتحاد الكرة يعتقد بأن المنتخب الأولمبي سيتأهل عن دور المجموعات.

فيما غادر اوزبكستان بقية اللاعبين من أجل العودة إلى عمان، بعد الخروج المبكر من دور المجموعات.

” بوغبا ” يستعد للمغادرة إلى قطر

يستعد لاعب منتخبنا الأولمبي محمد عبد المطلب الشهير ب ” بوغبا ” للمغادرة إلى قطر خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مغادرة بوغبا مه اجل تشخيص الإصابة التي تعرض لها بالأمس أمام الأسترالي الأولمبي.

وتشير المعلومات الأولية بأن بوغبا يعاني من رباط جانبي بانتظار تشخيص الإصابة.

الفيصلي يواجه سحاب وديا غدا

يلتقي فريق النادي الفيصلي فريق سحاب يوم غدا الخميس الساعة السادسة مساء على ملعب الكرامة.

وتاتي هذه المواجهة من أجل استعدادات الفريقين لدوري المحترفين والحفاظ على جاهزية اللاعبين، مستغلين فترة التوقف الحالية.

الليلي يرد على اتصالات الجزيرة

بدا نادي الجزيرة اتصالاته مع المدير الفني السابق للفريق شهاب الليلي، من أجل حل القضية العالقة بين الطرفين.

وتشير المعلومات الواردة، بأن الليلي ومحاميه بدآ بالتجاوب مع اتصالات الجزيرة.

وكان الليلي قد قدم شكوى رسمية مطالبا الجزيرة بمستحقاته المالية البالغة 80 ألف دولار .

الجدير بالذكر، أن الليلي و محاميه لم يبديان تجاوبهما مع الجزيرة في الأيام الماضية .

كواليس الأندية :

● شهدت انتخابات ممثلي الأندية باتحاد الكرة ” كولسات “على حسب تعبير المصدر … حيث كانت تشير الامور إقليمية بحسب وصفه مشيرا إلى أن أندية الشمال كانت صفا واحدا .

● احد أعضاء مجلس إدارة نادي محترف قام بالاتصال مع عضو نادي اخر لنادي محترف ويوجه له عتابا حول ما جرى بالانتخابات يوم أمس ويقول له : هيك .. ! وجاء عتاب عضو الإدارة للعضو الأخر بسبب عدم نجاح مرشح النادي.

●اللاعب السابق للنادي الفيصلي، محمد الزريقات عاد إلى الأردن بعد تجربة احترافية مع نادي النهضة السعودي … المعلومات تشير بأن ابوزريق ينتظر عروضا خارجية بينما قام احد أندية المحترفين ” بالتلميح ” بالتعاقد مع الزريقات.

● اللاعب طارق خطاب، اصيب في تدريبات المنتخب الوطني المتواجد حاليا في الكويت بمنطقة الأنف، من خلال الاحتكاك مع أحد اللاعبين في التدريب.