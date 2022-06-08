منتخب الشباب يعاني من فصل التيار الكهربائي في لبنان

وطنا اليوم _ محمد عربيات

غادر المنتخب الوطني ت20 فجر الثلاثاء 7 حزيران إلى لبنان، لاقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 13 الجاري، استعدادا للاستحقاقات القادمة.

ويتخلل المعسكر مواجهة أصحاب الأرض وديا يومي 9 و12 الجاري، على ملعب فؤاد شهاب بجونية.

و علم ” وطنا اليوم ” بأن بعثة المنتخب تعاني من فصل التيار الكهربائي، حيث أكد مصدر مقرب بأن التيار ينقطع في لبنان بين كل ثلاث او اربع ساعات ، لافتا إلى أن التيار ينقطع لساعات ومن ثم يعود ويتسمر الامر على هذه الحالة .

وأشار المصدر، أن بعثة منتخب الشباب ،تقيم في احد الفنادق في لبنان، ويعمل الفندق علي مولدات الطاقة عند فصل التيار، مشيرا الى ألمولدات ايضا كان تنقطع بين الحين و الاخر في الفندق .

وكان من المفترض إقامة المعسكر في مصر ، قبل أن يتم تعديل مكان إقامته ليتم إقامته في لبنان.

و أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية ت20 2023 في أوزبكستان، المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة، إلى جانب الصين تايبيه، سوريا، تركمانستان، وجزر شمال ماريانا،حيث تقام منافسات المجموعة الرابعة بالأردن خلال الفترة من 10 حتى 18 أيلول.

وتضم القائمة 23 لاعبا: سيف النصيرات، محمود المحارمة، عبد الرحمن محمد، علي حجبي، بكر كلبونة، هاشم المبيضين، سلطان الشياب، عاصم أبو التين، سيف الدين درويش، يوسف حسان، علي العزايزة، أحمد أيمن، صهيب القاضي، أدهم الرفاعي، قصي المنصوري، علاء دية، إبراهيم نوفل، محمد رائد، عمر العصاد، محمد أبو هزيم، زكريا وليد، يوسف الصبيحي، إلى جانب زيد الأصفر الذي جرى استدعاؤه من المنتخب الوطني ت23، عقب التشاور والتنسيق فيما بين الجهازين الفنيين للمنتخبين.