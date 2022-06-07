حمد : جاهزون لخوض التصفيات ونتطلع لإعادة النشامى الى المكانة الطبيعية بين كبار القارة

محمد عربيات

وطنا اليوم _ قال المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عدنان حمد ان النشامى جاهزون لخوض التصفيات بهدف التأهل في صدارة المجموعة .

واشار حمد في المؤتمر الصحفي لمباراة النشامى و نيبال أنه هناك فوارق بين منتخبات المجموعة لكن علينا ان نقدم افضل مستوى لاظهار هذه الفوارق على ارض الملعب “

واضاف حمد: معسكر الدوحة كان محطة اعداد مثالية للنشامى لبلوغ مستوى الجاهزية المطلوبة وهدفنا ابعد بكثير من هذه التصفيات ونتطلع الى اعادة النشامى إلى المكانة الطبيعية بين كبار القارة الاسيوية “

وكان النشامى قد خاض معسكرا في الدوحة في الأيام الماضية، تخلله مباراتين وديتين أمام الهند و أستراليا، وحقق النشامى الفوز في المباراة الأولى أمام الهند بهدفين دون رد، قبل أن يخسر أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويخوض منتخبنا الوطني غدا أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية امام منتخب نيبال و من ثم سياره إندونيسيا قبل أن يختتم مبارياته في مواجهة الكويت.