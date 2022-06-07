العوضي عن خلافه مع ياسمين:” انا صمتي عشان كان خلاف طبيعي وياسمين عبرت عن غضبها”

وطنا اليوم _ كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن حقيقة الخلافات مع زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك طبقًا للأخبار المنتشرة في الساعات الماضية

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم:” أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين”

وأضاف الممثل المصري أحمد العوضي في منشوره:” وياسمين على طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من اخواتي لما بتتصرف”

وواصل العوضي في حديثه:” لأنها لما بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدًا عن النجومية”

وأشار أحمد العوضي عبر حسابه على فيسبوك:” فمنعًا للقيل والقال… أنا بقولها أني بحبك”

واختتم الممثل المصري حديثه قائلًا:” واللي بيني وبينك أكبر بكتيير من أي خلاف أو كلام فاضي”

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تؤكد انفصال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، مما جعل شقيقها يتحدث عن العلاقة بين الثنائي.

ولكن ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل قائلة:” اتوكس ياللي بعت أختك بعربية مرسيدس”