الأمير علي يرفض التأثير في مجريات انتخابات اتحاد الكرة

وطنا اليوم _ أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، أن التعليمات الدولية لا تسمح بأي تدخلات أو تأثير في مجريات انتخابات اتحاد كرة القدم التي تجري اليوم الثلاثاء.

وطالب سموه في رسالة بعثها إلى رؤساء أندية المحترفين والدرجتين الأولى والثانية والأندية النسوية وأعضاء الهيئة العامة، بضرورة تحمل المسؤولية بأمانة، متمنيا أن يمضي المجلس الذي سيتم انتخابه اليوم، بمسؤولية وأمانة في التطوير وفقا لتطلعات وآمال الهيئة العامة.

وقال سموه: “كنا وما نزال نلتزم بفخر واعتزاز بالحفاظ على ثوابت ورواسخ اتحاد الكرة بالحفاظ على استقلالية الاتحاد بكافة محاور عمله، وفي مقدمتها العملية الانتخابية، للهيئة التنفيذية والتي نحرص على متابعتها بمختلف تفاصيلها لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف كما اعتدنا دائما”.

وأضاف: أود التأكيد على أن تعليمات الاتحاد الدولي “فيفا”، لا تسمح بأي شكل من الأشكال، إقحام المرشحين لشخصيات عاملة في القطاع العام، بالعملية الانتخابية، بهدف ممارسة الضغوط وانتزاع الوعود من فئة من أعضاء الهيئة العامة، والتأثير على نتائج العملية الانتخابية، الأمر الذي يخالف التعليمات الدولية، وينازع ثوابتنا ومساعينا الدائمة، للحفاظ على نزاهة الانتخابات، ولا يرتقي لتطلعاتنا الرامية لأن تفرز الانتخابات مجلسا مسؤولا وملتزما بدوره تجاه حماية المنظومة، من أي محاولات تسعى للنيل من المبادئ والقيم التي نضعها دائما في مقدمة أولوياتنا.. نراهن على وعيكم ودوركم المسؤول للحفاظ على مكانة كرة القدم الأردنية ورقيّها.. آملين أن يوفقنا الله جميعا لخدمة كرة القدم الأردنية، وتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.

وتشهد قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة، لانتخابات أعضاء الهيئة التنفيذية للدورة الجديدة، بحضور ممثلي الاتحاد وأندية المحترفين والدرجات الأولى والثانية والمحترفات.

وضمن سمو الأمير علي بن الحسين منصب رئاسة الاتحاد لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، بعد تواجده في قائمة المعترف بهم، إلى جانب استمرار مروان جمعة بمنصب نائب الرئيس، وكل من وائل شقيرات وعزام فخر الدين ولؤي عميش كأعضاء للهيئة التنفيذية عن فئة المعترف بهم.

ويتنافس 6 أشخاص على 3 مقاعد لأندية المحترفين، وهم بشار الحوامدة (الوحدات)، عامر أبو عبيد (الحسين)، سليم خير (شباب الأردن)، علي أبو حماد (سحاب)، أحمد وريكات (الفيصلي) ومحمد سمارة (الرمثا)، فيما ترشح شخصان عن مقعد أندية الدرجة الأولى وهما منصور عبيدالله (اتحاد الرمثا) ومأمون حمدان (البقعة).

ويتنافس على مقعد الدرجة الثانية فؤاد الدويري (أم القطين) ومنذر الجنيدي (شباب حوارة)، فيما يشهد المقعد النسوي تنافسا بين المرشحتين ستيفاني النبر (الحسين) وعروب الصلاحين (الاستقلال)، وهي المرة الأولى التي لا يذهب فيها هذا المقعد بالتزكية.

ويسبق هذا الاجتماع، عرض التقريرين المالي والإداري للاتحاد من قبل الأمانة العامة، والتي ستقدمه الأمين العام سمر نصار.