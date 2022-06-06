إسقاط أستراليا الخيار الأفضل للأولمبي الأردني لحسم التأهل الآسيوي

وطنا اليوم _ لن تكون فرصة منتخب الأردن تحت 23 عاما، سهلة للتأهل للدور الثاني من نهائيات كأس آسيا المقامة في أوزبكستان.

وقد يدفع منتخب الأردن الثمن غاليا جراء تعادله في المباراة الأولى مع العراق (1-1)، علاوة على عدم تواجد المهاجمين يزن النعيمات وعلي علوان.

ويتواجد الثنائي يزن النعيمات وعلي علوان، مع المنتخب الأول الذي تنتظره مهمة سهلة في تصفيات آسيا مما حد من القدرات التهديفية للأولمبي الأردني.

ويخوض الأولمبي الأردني بعد غد الثلاثاء مواجهته الأخيرة ضمن دور المجموعات أمام أستراليا، وهو لقاء لن يكون سهلاً على كليهما.

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية بـ4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الأردن، يليهما العراق بنقطتين ثم الكويت بلا نقاط.

وكانت أستراليا فازت على الكويت (2-0) وتعادلت مع العراق (1-1)، فيما تعادل الأردن مع العراق (1-1) وفاز على الكويت (1-0).

وستقام يوم الثلاثاء المقبل مباراتين بذات التوقيت، حيث يلتقي الأردن مع أستراليا والعراق مع الكويت.

في حال خسارة العراق أو تعادلها، فإن الأردن وأستراليا سيتأهلان مباشرة بغض النظر عن نتيجة مواجهتهما معا.

وإذا فاز العراق على الكويت سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وفي حال تعادل الأردن وأستراليا فإنهما سيرفعان رصيدهما إلى 5 نقاط كذلك.

وفي حال تعادل (الأردن، أستراليا، العراق) بالرصيد النقطي، سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، ونتائج الـ3 منتخبات فيما بينهم ستكون التعادل، مما يستدعي اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد المنتخبين المتأهلين للدور الثاني.

وفي حال تم اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين، فإن العراق التي ستسعى للفوز على الكويت بأكثر من هدف، ستحسم التأهل برفقة أستراليا التي تتفوق على الأردن بفارق الأهداف هى الأخرى باعتبارها فازت على الكويت (2-0).

ويمتلك منتخب الأردن فرصة جيدة لحسم التأهل كبطل مجموعة وتجنب الدخول في سيناريوهات الحسابات المعقدة، في حال الفوز على أستراليا.

وحال فوز منتخب الأردن سيرفع رصيده إلى 7 نقاط، وستبقى أستراليا عند 4 نقاط وهنا ستنتظر الأخيرة نتيجة مباراة العراق والكويت لمعرفة من سيرافق الأردن للدور الثاني.