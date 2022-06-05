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قطيشات يتحدث لوطنا اليوم عن قضايا النادي و موعد الحفل

منذ 21 ثانية
قطيشات يتحدث لوطنا اليوم عن قضايا النادي و موعد الحفل

محمد عربيات 

وطنا اليوم  _ حرص رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، جهاد القطيشات، على الحضور إلى ملعب النادي مساء اليوم من أجل الحديث مع اللاعبين. 

وتحدث قطيشات مع لاعبو الفيصلي الذين كان لهم بعض المطالب خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى بعض التفاصيل التي تهم الفريق في المرحلة المقبلة. 

وبين قطيشات في تصريحات لوطنا اليوم، أن اللجنة المؤقتة توصلت لاتفاق مع اللبناني هلال الحلوة بأن يتسلم مستحقاته المالية على ثلاث دفعات ،بحيث يستلم الحلوة مبلغ 3 آلاف دولار كل شهر .

ويطالب الحلوة بمستحقاته البالغة 10 الاف دولار، في حين الزمت الفيفا النادي الفيصلي بدفع مبلغ 70 الف دولار للاعب، قبل أن تنجح اللجنة المؤقتة بالوصول إلى تسوية مع اللاعب شريطة أن يلتزم النادي بالدفعات من اجل سحب الشكوى. 

كما أشار قطيشات، بأنه على موعد بجلسة مع رئيس نادي العربي خلال الأسبوع القادم، من اجل حل الامور المالية العالقة بين الطرفين، حيث يطالب العربي النادي الفيصلي بمبلغ 26 الف دينار، وهي مستحقات سابقة عن انتقال لاعبين للفيصلي ،لافتا إلى أن رئيس نادي العربي قد رحب باي حل من الحلول التي تتناسب مع النادي الفيصلي. 

ولفت رئيس اللجنة المؤقتة، أن النادي استطاع الحصول على مبلغ من المال من احد الداعمين، حيث سيتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين أليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الفيصلي ينتظر دفعة أخرى كدعم من احد المحبين خلال الأيام القادمة. 

وأضاف: نستعد من أجل إقامة حفل للنادي الفيصلي، بمناسبة تسعون عام على تأسيس النادي. 

حيث من المقرر ان يقام الحفل يوم 20 من الشهر الجاري، بانتظار أن يقدم احد الشخصيات العاشقة للفيصلي دعمه للنادي بحسب ما وعدنا من أجل إقامة الحفل. 

FB IMG 1653658700074 - وطنا نيوز
      جهاد القطيشات رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي

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