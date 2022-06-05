تقرير يكشف “ما يحدث مع صلاح”.. عملاق أوروبا دخل على الخط

وطنا اليوم _ رغم الضبابية التي لا تزال تحيط بمستقبل نجم الكرة المصري محمد صلاح، مع فريقه الإنجليزي ليفربول، فإن تقريرا لصحيفة “ميرور” البريطانية، كشف أن نادي برشلونة الإسباني “دخل على الخط”، وعرض على اللاعب الانتقال إليه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم المقبل (صيف 2023)، ويحق له في يناير أن ينضم لأي ناد فيوأوضحت صحيفة “ميرور” أن برشلونة أبلغ صلاح أنه “يمكن ضمه لكن في الصيف المقبل، كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده”، لافتة إلى أن صلاح “وعد بدوره الفريق الكتالوني”. حال لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن برشلونة أبلغ صلاح أنه “يمكن ضمه لكن في الصيف المقبل، كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده”، لافتة إلى أن صلاح “وعد بدوره الفريق الكتالوني”.

وبعد أن تسلح برشلونة بصفقة حقوق تسمية ملعبه لصالح شركة “سبوتيفاي” مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه إسترليني، يسعى العملاق الإسباني لتجديد فريقه، استعدادا لخوضونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه “يُعتقد أن مفاوضات صلاح مع برشلونة كانت السبب الرئيسي وراء المماطلة للوصول لاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول”. التحديات والفوز بالجوائز الرئيسية في الداخل والخارج.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه “يُعتقد أن مفاوضات صلاح مع برشلونة كانت السبب الرئيسي وراء المماطلة للوصول لاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول”.

وأضاف أن “هناك رأيين في ليفربول فيما يتعلق بالاحتفاظ بصلاح أم لا”، مشيرا إلى أن عدم تجديد عقد النجم المصري قبل انطلاق الموسم المقبل، سيجعل الفريق الإنجليزي منفتحا على العروض المقدمة له من أجل تحقيق استفادة مادية، وهو السيناريو الأصعب للمدير الفني يورغن كلوب.

وأوضح التقرير أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، يعتقد أنه سينجح في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، وصانع ألعاب وولفرهامبتون، روبن نيفيز، قبل انطلاق الموسم المقبل.