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قطيشات يلتقي لاعبي الفيصلي و مفاوضات مع العربي

منذ ثانيتين
قطيشات يلتقي لاعبي الفيصلي و مفاوضات مع العربي

وطنا اليوم  _ كشف مصدر من النادي الفيصلي، أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي، جهاد قطيشات بلاعبين الفريق الأول اليوم .

ويلتقي قطيشات باللاعبين، من أجل الوقوف على مطالبهم التي اعلنوا عنها، بالإضافة إلى مناقشة بعض التفاصيل التي تهم الفريق. 

وتشهد أروقة الفيصلي حاليا، العديد من المطالبات المالية السابقة من مدربين ومحترفين .

وبرزت في الأيام الماضية، قضية المحترف اللبناني هلال الحلوة، الذي يطالب بمستحقاته المالية، التي ارتفعت قيمتها كثيرا، بسبب مماطلة النادي في صرفها في السنوات الماضية 

وطرأ تطور إيجابي على القضية أول من أمس، عندما نجح شخص مقرب من الفيصلي في التواصل مع اللاعب ووكيله، واقناعه بالتراجع عن مطالبه المالية المرتفعة، والعودة للمبلغ الأصلي الذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار، وهو ما وافق عليه الحلوة، شريطة صرف المبلغ على 3 دفعات، وخلال ثلاثة أشهر فقط.

وأكد قطيشات في تصريح صحفي عن التواصل مع المحترف اللبناني الحلوة، واقناعه بالقبول بالمبلغ الفعلي فقط، والعمل على تحويل هذا المبلغ على 3 دفعات.

وكشف قطيشات عن محاولات ايضا للتوصل إلى تسوية مع النادي العربي، الذي يطالب بمبلغ 26 ألف دينار.

وأضاف : تواصلنا مع النادي العربي، على خلفية قضايا سابقة، تطالب الفيصلي بحوالي 26 ألف دينار، حيث وجدنا تعاونا كبيرا من إدارة العربي، بانتظار التوصل لتسوية مالية مناسبة، وبالتالي إغلاق هذا الملف.

وفيما يتعلق بمطالب المدرب التونسي السابق للفيصلي شهاب الليلي، كشف قطيشات عن تعنت المدرب بمطالبه المالية التي تصل إلى 24 ألف دولار، لافتا إلى أن الفيصلي ليس أمامه خيار سوى حل هذا الموضوع، وهو ما سيحصل قريبا.

وكشف قطيشات عن مطالبة أحد المدربين المحليين أيضا من مدينة إربد، بمستحقات مالية مترتبة على الفيصلي، ما يزيد من اعباء النادي الذي يحتاج في الوقت الحالي، إلى فزعة محبيه وجماهيره لتوفير الدعم المادلي المطلوب، معتبرا أن جمهور الفيصلي الكبير كان وما يزال الداعم الأول للفريق.

وعن فريق كرة القدم، والمخطط للمرحلة المقبلة، كشف قطيشات عن رغبة المدير الفني للفريق جمال أبو عابد، باستبعاد لاعبين واستقطاب آخرين خلال مرحلة الاياب من الدوري، لافتا إلى أن الإدارة تسعى جاهدة لتلبية متطلبات المدرب وفريقه، بما يكفل استمرار الفيصلي في حصد الألقاب والبطولات.

ولفت رئيس اللجنة المؤقتة إلى المضي قدما نحو خدمة هذا الصرح الرياضي الكبير، رغم العوائق والصعوبات، مؤكدا أن النادي الفيصلي يعتبر منارة رياضية اجتماعيىة ثقافية تنير سماء كرة القدم الأردنية والعربية والآسيوية، وستبقى كذلك بجهود محبي النادي، لافتا إلى التحضير لحفل كبير سيقام بمناسبة مرور تسعين عاما على انشاء النادي الفيصلي. 

وكان قطيشات قد أكد بتصريح لوطنا اليوم في اليومين الماضيين، بأن اللجنة ستقوم بصرف جزء من مستحقات اللاعبين في بحر الاسبوع الحالي. 


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