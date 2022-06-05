احمد هايل : تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا

وطنا اليوم _ قال أحمد هايل المدير الفني لمنتخب الأردن تحت 23 عاما، إن التركيز ينصب حاليا على مواجهة أستراليا، المقررة بعد غد الثلاثاء، في ختام لقاءات دور المجموعات لكأس آسيا، والمقامة في أوزبكستان.

وأوضح هايل في تصريحات لموقع الاتحاد الأردني: “سعيد بالفوز أمس على الكويت بهدف، لنتشارك صدارة المجموعة مع أستراليا”.

وأضاف: “المنتخب الكويتي منظم دفاعيا ويمتلك لاعبين مميزين، والمباراة لم تكن سهلة”.

وختم: “الآن علينا التركيز على مباراتنا أمام أستراليا للعبور إلى الدور الثاني”.

وسغيب عن منتخب الأردن أمام أستراليا، إبراهيم سعادة للإصابة وبشار ذيابات للايقاف.

ويتشارك المنتخب الاردني صدارة المجموعة مع أستراليا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي العراق ثالثا بنقطتين ثم الكويت دون نقاط.