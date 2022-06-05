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صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

منذ 3 ثواني
صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

وطنا اليوم:صُدم الوسط الرياضي العراقي بوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، حيدر عبد الرزاق، متأثرا بإصابة بليغة جراء تعرضه لاعتداء قبل أيام على أيدي “مجهولين” في العاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وحفلت حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللاعب تعبيرا عن الحزن لفقده. وكان عبد الرزاق أحد نجوم المنتخب الوطني العراقي الذي توج عام 2007 بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه.
وشارك اللاعب في بطولات محلية وعربية وقارية عدة ضمن المنتخبات الوطنية، ونادي الطلبة، إلى جانب احترافه في العديد من الأندية العربية والخليجية.
وشيع عدد من الرياضيين والإعلاميين جثمان الكابتن حيدر عبد الرزاق في مستشفى الجملة العصبية ببغداد حيث توفي، وفقا لمقطع فيديو نشر على تويتر.
وعم الحزن وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، وشارك مدونون عراقيون تدوينات تعبر عن الغضب لتعرض لاعب معروف لاعتداء غادر.
وكتب مغرد: “مقتل لاعب المنتخب العراقي السابق حيدر عبد الرزاق في شوارع بغداد! في دولة اللاقانون… “.
“سقط غصن آخر من شجرة الرياضة العراقية”.
وزار وزير الرياضة العراق عدنان درجال حيدر عبد الرزاق قبل وفاته.
وعمل حيدر عبد الرزاق بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.
وعبرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق، وفق الوكالة العراقية.


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