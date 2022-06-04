كاظمة يقدم عرض للعرسان وتصريحات اللاعب تثير الجدل

محمد عربيات

وطنا اليوم _ علمت وطنا اليوم من مصدر من نادي السرحان، أن نادي كاظمة الكويتي قدم عرضا من أجل تجديد عقد لاعبه الأردني احمد العرسان.

و بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكره ، أن إدارة نادي السرحان أبدت عدم موافقتها على العرض الكويتي بسبب القيمة المالية للعرض .

وارسلت إدارة السرحان ردها لنادي كاظمة ، املا بأن ترفع إدارة كاظمة القيمة المالية للعرض، بانتظار الرد الكويتي للنادي.

وأثار العرسان الجدل حول وجهته المقبلة في الفترة الأخيرة، بعد ان تحدث في تصريحات صحفية في ختام الموسم الكروي الماضي في الكويت، أنه أعطى كلمة لرئيس نادي كاظمة الكويتي بأن الاولوية ستكون لكاظمة الموسم المقبل ،قبل أن يعود ويتحدث اللاعب مع رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات عندما التقى به بالكويت ، بأنه لديه الرغبة للعودة للفيصلي.

فيما أشار وكيل اللاعبين سامر الحوراني في الأيام الماضية ، أن العرسان بات قريبا من الانتقال لاحد الأندية الإماراتية في الأيام القادمة.