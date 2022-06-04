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الأنصار اللبناني يجدد لمدربه عبدالله ابو زمع لموسم اخر

منذ 4 ثواني
الأنصار اللبناني يجدد لمدربه عبدالله ابو زمع لموسم اخر

محمد عربيات 

وطنا اليوم  _ علم وطنا اليوم من مصادر لبنانية موثوقة ان نادي الانصار جدد الثقة بالمدرب الاردني عبدالله ابو الزمع لموسم إضافي. 

وكان أبو زمع قد تسلم مهام المدير الفني للفريق خلال الموسم الكروي الماضي ،وأنهى الأنصار بطولة الدوري بالمركز الثاني. 

وخرج نادي الأنصار من دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي النسخة الحالية، في المجموعة التي ضمت الكويت الكويتي و السيب العماني و جبلة السوري.

و من المقرر ان يبدأ ابوزمع ببناء استراتيجية لتعاقدات الموسم الجديد و خاصة ملف المحترفين الذي سيأخذ حيزًا كبيرًا من تفكير الادارة و المدرب.

و ينتظر  الأنصار مواجهة حاسمة أمام غريمه النجمة السبت المقبل في نهائي كأس لبنان. 


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