الحديد و طعمة يتلقيان عروضا خارجية

محمد عربيات

وطنا اليوم _ تلقى المديران الإداري و الفني السابقان لفريق النادي الفيصلي، محمود الحديد، و ماهر طعمة عرضا خارجيا من احد الأندية السعودية.

و في التفاصيل التي علمها “وطنا اليوم”من مصدر مقرب فإن احد وكلاء اللاعبين، عرض خلال الأيام الماضية على الحديد و طعمة العمل بأحد أندية الدرجة الأولى السعودي.

لكنهما رفضا العرض المقدم لأسباب خاصة بهما .

الجدير بالذكر أن الحديد تلقى مفاتحات من احد الأندية المصرية خلال الفترة الماضية ، ولفت المصدر أن النادي يعتبر من موخرة الترتيب في الدوري المصري الممتاز،مشيرا إلى أن ارتباط الحديد في الأردن حال دون اتفاق الطرفين.

كما قدم احد الأندية العمانية المتواجد في العاصمة مسقط على وجه التحديد ،عرضا للمدير الإداري ماهر طعمة، بأن يتولى منصب مديرا للنادي، وأبدى طعمة موافقته على العرض ،قبل أن يطرأ خلاف في بعض التفاصيل بين الطرفين حول مكان الإقامة.

ويتمتع الحديد الذي عمل معه ماهر طعمة مديرا إداريا للنادي الفيصلي، و توجان سويا بلقبي كأس الأردن 2021 ودرع الاتحاد 2022 ، بالخبرات العالية والمستويات التي تؤهله من قيادة اي فريق ،عدا عن ماهر طعمة الذي عمل مديرا إداريا للمنتخبات الوطنية للشباب و الأولمبي ويعتبر من المديرين الاداريين المتفوقين على الساحة المحلية .