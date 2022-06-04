أولمبي الأردن يخسر جهود نجمه في كأس آسيا

وطنا اليوم _ خسر منتخب الأردن تحت 23 عاما، جهود نجمه وصانع ألعابه إبراهيم سعادة، والذي يغيب عن لقاءات النشامى في دور المجموعات لكأس آسيا، المقامة في كازاخستان.

وأعلن الاتحاد الأردني مساء الجمعة عبر موقعه الرسمي، أن سعادة تعرض لإصابة في المباراة الماضية أمام العراق، خضع للفحوصات الطبية اللازمة.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة سعادة بكسر في عظم الوجه، مما يفرض إراحته لمدة أسبوعين على الأقل قبل العودة للتأهيل، وهو ما يعني غيابه الكامل عن البطولة.

ويعتبر سعادة من اللاعبين الذين برزوا بشكل لافت مع منتخب الأردن، حيث يمتاز بقدرته على تمويل زملائه اللاعبين إلى جانب براعته في التسديد البعيد المتقن.

وبدأ سعادة مسيرته مع الجزيرة قبل أن يقوم نادي الحسين اربد قبل بداية الموسم الحال بشراء عقده.