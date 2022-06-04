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بشار الحوامدة : عانينا من انقسام في الوحدات

منذ 3 ثواني
بشار الحوامدة : عانينا من انقسام في الوحدات

وطنا اليوم  _ قال الدكتور بشار حوامدة رئيس نادي الوحدات، إن حالة الانقسام داخل الفريق دفعتهم للاستغناء عن الجهاز الفني واستقطاب المدرب الجديد الفرنسي ديدييه جوميز.

وأوضح حوامدة في تصريحات عبر برنامج اكسترا تايم: “رغم الانتصارات التي تحققت في بطولة الدوري، إلا أن أداء الفريق لم يكن مقنعا”.

وأضاف “توجهنا باستفسارات للجهاز الفني بقيادة رائد عساف والمدرب رأفت علي لمعرفة سبب تراجع الأداء، ولم نجد جوابا مقنعا”.

وأردف “اكتشفنا أن ثمة انقسام بالفريق، بوجود لاعبين محسوبين على مدرب دون الآخر، وهنا كان لا بد من التدخل، فالأمر لا مزاح فيه، وهذا فريق له جماهير وتاريخ، والمصلحة العامة ينبغي أن تسود، فتم اتخاذ قرار البحث عن جهاز فني جديد”.

وأشار حوامدة إلى أن الجهاز الفني وبعد فسخ العقد تقبل القرار وتحديدا رائد عساف.

ولم ينكر حوامدة أن التعاقد مع البرازيلي فييرا قبل انطلاق الموسم كان خطأ، خاصة أن عمر المدرب كان كبيرا وبالتالي “لم يكن قادرا على دب الحماس في نفوس اللاعبين” حسب تعبيره.

وبيّن حوامدة أن الوحدات في طريقه للتعاقد مع أحد الداعمين لكن لن يعلن عن اسمه أو هويته في الوقت الحالي.

وقال “عندما كان الوحدات يتفق مع أحد الرعاة، كان هناك من يطالب الراعي بدعم فرق أخرى مساواة مع الوحدات، وهذه من المعيقات التي واجهناها، وحتى الراعي الرسمي الحالي للبطولات المحلية، كان يفترض أن يرعى الوحدات فقط”.

وختم حوامدة فقال “الأرجنيتي كاسترو سيرحل عن الفريق، وسيتم تأمين قيمة شرطه الجزائي، من خارج صندوق نادي الوحدات”.


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