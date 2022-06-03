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فضيتان و٤ برونزيات لمنتخب المواي تاي في بطولة العالم

منذ دقيقة واحدة
فضيتان و٤ برونزيات لمنتخب المواي تاي في بطولة العالم

وطنا اليوم – أنهى المنتخب الوطني للمواي تاي مشاركته في بطولة العالم والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي بحصوله على ٦ ميداليات من بينها فضيتين و٤ برونزيات.

وحقق كل من محمد الأنطاكي (وزن تحت ٨١ كغم) وأحمد العواسا (وزن تحت ٥١ كغم) ميداليتين فضيتين ضمن منافسات وزنيهما لفئة تحت ٢٣ عاماً بعد خسارتهما مساء اليوم الجمعة النزال النهائي لكلٍ منهما أمام كل من الكازاخستاني الكسندر تساريكوف والإماراتي محمد تويزي.

وكان الأنطاكي والعواسا قد وصلا إلى النزال النهائي بعد تحقيقهما لفوزين على التوالي.

فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربعة من خلال : سيف الزقزوق (فئة الكبار – وزن تحت ٦٠ كغم) ومهدي عوضي (فئة تحت ٢٣ عاماً – وزن تحت ٦٧ كغم) ومحمد عوض (فئة تحت ٢٣ عاماً – وزن تحت ٧٥ كغم) وعبدالرحمن حميدي (فئة تحت ٢٣ عاماً – وزن فوق ٩١ كغم).

 


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