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35 شخصا راجعوا مستشفى جرش إثر إصابتهم ببكتيريا ” اي كولاي “

منذ 50 ثانية
35 شخصا راجعوا مستشفى جرش إثر إصابتهم ببكتيريا ” اي كولاي “

وطنا اليوم_قال محافظ جرش محمد أبو رمان، مساء الخميس، إن 35 حالة راجعت مستشفى جرش الحكومي، كانت تعاني من أعراض التسمم وألم في البطن.

وأوضح أبو رمان، أنه تبين بعد أخذ العينات، أنهم مصابون ببكتيريا ” اي كولاي ” التي تتواجد غالبا في مصادر المياه الغير الخاضعة للتعقيم الصحيح.

وأضاف أن جميع الحالات خرجت بعد تلقيها العلاج باستثناء حالة واحدة لاتزال تحت المراقبة، مشيرا إلى أنها ستخرج خلال الساعات المقبلة.

ولفت إلى تشكيل لجنة للوقوف على مصدر الجرثومة، موضحا أنه تم عمل جوله على جميع محطات المياه وعدد من المطاعم والمخابز.

وأوقفت منشآت احترازيا لغايات ظهور نتائج العينات، وفق أبو رمان الذي أكد أن جميع النتائج الأولية تشير إلى عدم تواجد الجرثومة في أي منشأة تجارية داخل المحافظة.

ودعا إلى ضرورة التأكد من نظافة مصادر المياه وتعقيمها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة العالية.


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