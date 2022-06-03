منتخبنا ينهي تحضيراته في الدوحة ويغادر الى الكويت

محمد عربيات

وطنا اليوم _ يختتم منتخبنا الوطني تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة يوم غد السبت قبل التوجه إلى الكويت للمشاركة في التصفيات الآسيوية .

وجاء منتخبنا الوطني بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبي إندونيسيا ونيبال بالإضافة أصحاب الأرض .

ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات بلقاء نيبال في 8 حزيران، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثلاثة أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء الكويت 14 من الشهر ذاته، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.

وخاض منتخبنا موخرا وديتين في معسكر قطر ،أمام الهند و أستراليا استعدادا للتصفيات ، ونجح النشامى في المباراة الأولى بالفوز على المنتخب الهندي بهدفين دون رد ، قبل أن يخسر أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف .

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد ، قد اشار بأن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعبين قبل الدخول في التصفيات.