بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

نجوم الكرة والأرجيلة حالة عشق متصاعدة تهوي بالأداء الفني

منذ 21 ثانية
نجوم الكرة والأرجيلة حالة عشق متصاعدة تهوي بالأداء الفني

وطنا اليوم:تتصف العلاقة الحالية بين نجوم كرة القدم المحلية وتدخين الأرجيلة “الشيشة”، بحالة العشق المتصاعدة، في ظل ارتفاع اعداد اللاعبين المدمنين على تدخين “الشيشة”، في مشهد بات لا يعتبر غريبا في الشارع الرياضي المحلي.
ويكشف أحد المعالجين والخبراء في الأندية المحلية لكرة القدم والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب عن رقم صادم يؤكد أن 80 % من اللاعبين يدخنون الأرجيلة، لدرجة أن لاعبين يصطحبون ارجيلتهم في المعسكرات التدريبية للمنتخبات والأندية.
وباتت المقاهي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، تزخر بالعديد من اللاعبين الذين يظهرون أمام جماهيرهم وهم يدخنون الأرجيلة، فيما يذهب لاعبون أخرون إلى تدخينها في مقاه خاصة أو عند مقربين منهم، بعيدا عن اعين الجماهير، تجنبا للانتقادات خاصة إذا ما تراجع مستواهم الفني خلال المباريات.
ويعترف العديد من اللاعبين بادمانهم على تدخين الأرجيلة، غير آبهين بتأثيراتها السلبية على الصحة والمجهود البدني خلال المباريات والتدريبات، فيما يحاول لاعبون آخرون اقناع انفسهم ومحبيهم أن تناولهم للأرجيله لا يتعدى التسلية وفي اوقات متباعدة.
الأمر لم يتوقف عند اللاعب المحلي، بل امتد للمحترفين الأجانب الذين يلعبون في دوري المحترفين، حيث ظهر محترف أجنبي في أحد المقاهي وهو يتعلم تدخين الشيشة، في مظهر سلبي ايضا.
وبات مشهد تدخين اللاعبين للارجيلة إلى جانب التدخين العادي، امرا عاديا في المقاهي أو المنازل، في ظل ارتفاع حالات التدخين عند اللاعبين، بل إن الأمر وصل بلاعبين لتدخين الارجيلة أمام اعين مدربيهم أو إداريي فرقهم الذين يجلسون معهم ويتسامرون بحضور الأرجيلة.
المدرب المحلي إبراهيم السقار وفي تصريح أكد انتشار ظاهرة تدخين اللاعبين للأرجيلة، معتبرا أن هذه الظاهرة غير صحية، وتلحق الضرر بأداء اللاعب في التدريب والمباراة.
وكشف السقار عن أن الأمر لم يعد يقتصر على تدخين اللاعبين للأرجيلة، بل وصل إلى درجة تواجد اللاعب ومدربه في نفس المقهى يدخنون الشيشة ويتسامرون، قبل أن يظهروا معا في اليوم التالي في الملعب.
وطالب السقار اللاعبين بالكف عن هذه العادة التي تدمر الاداء الفني للاعب، وتؤثر في مجهوده في الملعب، لافتا إلى أن النجم الكروي يجب أن يكون قدوة للمجتمع، خاصة وأن الاطفال يرون في هذا النجم مثالا يحتذى.
ويشير المعالج محمد المومني الذي يملك خبرة طويلة في العمل مع المنتخبات الوطنية والأندية، إلى وجود احصائية تكشف أن 80 % من اللاعبين يدخنون الأرجيلة، في رقم صادم ولكنه واقعي.
ويقول المومني: الأمر لا يتوقف عن تدخين اللاعبين في المقاهي، بل إن هناك لاعبين يصطحبون ارجيلتهم خلال المعسكرات التدريبية والمشاركات الخارجية، في مشهد يجسد الادمان على هذه العادة.
ويشرح المومني التأثيرات الصحية بشكل علمي بالقول: الارجيلة ترفع نسبة النيكوتين في الجسم، ما يتسبب في نقص الأوكسجين المحمل في الجسم، ما يجعل اللاعب غير قادر على بذل المجهود المطلوب، وهو ما يظهر جليا في لاعبين خلال المباريات والتدريبات.
ويضيف: كل رئة في جسم الانسان تحتوي على 100 مليون حويصة، وظيفتها تبادل الأكسجين في الدم، وكلما زاد تدخين الشخص زادت نسبة تسكير هذه الحويصلات، ما يضعف نسبة الاكسجين في الدم، وبالتالي عدم القدرة على بذل الجهد المطلوب.
نجم كروي رفض الكشف عن هويته، أكد أن تدخين الارجيلة بالنسبة له بات عادة شبه يومية، متمنيا أن ينجح في التخلي عن هذه العادة قريبا.
وأعترف اللاعب أنه وعدد من زملائه اللاعبين، يحرصون على التجمع بشكل شبه منتظم في أحد المقاهي، للسهر وتدخين الارجيلة، معترفا بخطأ ما يقدم عليه ومتمنيا التخلي عن هذا العمل قريبا


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:22

وصول جثمان الشهيد الجوابرة والمصابين في هجوم مالي إلى أرض ‏الوطن

13:18

حالة من الفوضى تشهدها الكرة الأردنية

11:42

بعد شهرين من الإغلاق.. الحياة تعود إلى شنغهاي الصينية

11:23

شتيوي: نحو مليون عامل في المملكة غير أردني

11:18

تحويلات مرورية ضمن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء السبت

11:14

البنك الدولي : 59 % إجمالي العمالة غير المنظمة في الأردن

11:10

بسبب المقاطعة ..المقلوبة “الكذّابة” تغزو موائد الأردنيين

10:58

5 شهداء برصاص الاحتلال في 48 ساعة

10:42

صدور مسودة نظام المقالع

10:38

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

10:05

الاحتلال يقونن حظر رفع العلم الفلسطيني فوق المؤسسات الرسمية

09:52

عمليات القتل تتفاقم بأمريكا.. هجومان جديدان يستهدفان كنيسة ومقبرة وبايدن يعلق

09:36

الذكرى الـ91 لوفاة الشريف الحسين بن علي

09:33

713 مليون دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن

09:27

عمان الأهلية تستقبل السفير العُماني في الاردن

09:22

استكمال أعمال جزء جديد من مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

09:18

ضبط 2500 طبق بيض غير صالح للاستهلاك في إربد

09:14

الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على دورية أردنية في مالي

07:20

انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

07:02

“إعصار” اقتصادي قادم باتجاهنا.. رئيس أكبر بنك في أمريكا يحذر

05:36

اسحق محمد النجار في ذمة الله

01:36

رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة

23:17

غضب في الكويت بسبب تغريدة للسفارة الأمريكية.. ومطالبات نيابية بالاعتذار العلني

22:18

نص خطبة الجمعة ليوم غداً

22:11

غسيل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة فقط

21:42

الساكت: الضمان الإجتماعي كان له دور كبير…وعتب كبير على بعض من يمثلنا في مجلس النواب

20:42

الكوفحي: اتفاقية الأوتوبارك كانت مجحفة بحق البلدية والتجار والمواطنين

20:32

حملات مقاطعة نادرة بالسعودية ضد منتجات غذائية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

20:29

رئيس أكبر مصرف أمريكي يحذر من “إعصار قادم” في الاقتصاد العالمي

20:20

الحموري: مذكرة للارتقاء بخدمات المستشفيات الخاصة

20:11

أردني يتحول من متسرب من التعليم إلى قائد تربوي

19:33

التربية تعلن عن توفر 30 تأشيرة حج

19:23

وزير السياحة يبحث زيادة حركة الطيران والرحلات مع السعودية

19:15

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

19:12

اجتماع وزاري لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

19:10

افتتاح مصنعين في الضليل يوفران 1750 فرصة عمل للأردنيين

19:07

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

19:01

الشيخ الدكتور عمّار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات يبحث أوجه التعاون مع الأردن

18:59

تركيا تغير اسمها دوليا.. وهذا الاسم الجديد المُعتمد رسميا

18:30

الفلاحات : الحكومة لا تحكم الا على الغلابا

18:26

حافلة مدرسة خاصة في عمّان تتعرض لحادث وإيعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

17:59

مقترح تنموي استثماري في محافظة العقبة يوفر آلاف فرص العمل

17:39

العجارمة يكرم المدارس الحاصلة على جوائز على مستوى المملكة والمستوى العالمي في مديرية العقبة

17:03

مركز صحة المرأة في عمان الأهلية يقدم محاضرة توعوية بعنوان حان الوقت لتوسيع مفهوم صحة المرأة

17:02

كلية العمارة والتصميم تنظيم ورشتي عمل في كلية السلط التقنية

17:01

قسم التصميم الداخلي في عمان الأهلية يشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس

16:59

محاضرة تبادل المعرفة والخبرات لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في عمان الأهلية

16:57

تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين

وفيات

اسحق محمد النجار في ذمة اللهالزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة اللهالحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبوروفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022