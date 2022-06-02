مارسيليا يتحرك نحو مارسيلو

وطنا اليوم _ يرغب نادي أوليمبك مارسيليا في التعاقد مع مدافع ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد الظهير المخضرم مع الفريق الملكي هذا الصيف وليست هناك خطط لتجديد العقد، حيث قام مارسيلو بتوديع الجماهير في مشهد مؤثر خلال التتويج بلقب التشامبيونزليج مؤخرا.

ووفقا لما نشرته شبكة (فاناتيك) التركية فإن النادي الفرنسي يتفاوض لضم مارسيلو في صفقة انتقال حر.

وكان مارسيلو (34 عاما) قد أكد رحيله عن ريال مدريد وليس اعتزاله، حيث أوضح أنه سيبحث عن وجهة جديدة قائلا “لا أشعر أنني أسطورة ولكنني شخص يستمتع بكل لحظة. حالفني الحظ وأصبحت قائدا ورفعت الكأس قبل رحيلي”.

وأضاف “كانت آخر مباراة في البرنابيو وداع مصغر ولكني الآن لا يمكنني أن أودع النادي بشكل أفضل بعد حصد لقب التشامبيونز الخامس. أنهيت فترة جميلة للغاية”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي لعب له مارسيلو في أوروبا منذ رحيله عن فلومينينزي البرازيلي في 2007، ليتوج معه بلقب الليجا ست مرات ومونديال العالم للأندية أربع مرات والسوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس الملك مرتين والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، إضافة للتشامبيونز خمس مرات.