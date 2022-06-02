حمد : هدف فوز أستراليا من حالة تسلل وغير راضي على الأداء

وطنا اليوم _ أكد مدرب المنتخب الأردني، عدنان حمد، أن الفائدة الفنية من اللقاء الودي أمام أستراليا كانت كبيرة، رغم الخسارة 2 ـ1، أمس على هامش معسكر التدريبي في قطر.

وقال حمد في تصريحات لموقع الاتحاد الأردني على هامش الخسارة أمام أستراليا وديا 1-2: “أسهمت المباراة في الوقوف على مستوى جاهزية الفريق قبل الدخول في التصفيات الآسيوية، حيث قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي يستعد لخوض لقاء ملحق مونديال 2022”.

وأضاف: “لا ننظر للنتيجة بشكل أساسي، لكن أعتقد أن بعض القرارات التحكيمية أثرت على مجريات اللقاء.. في الشوط الأول كانت هناك ضربة جزاء واضحة بعد أن كنا متقدمين بالنتيجة، كما أن الهدف الثاني للمنافس يبدو أنه جاء من حالة تسلل، ما أثر بالتالي على النتيجة، لكن الأهم أن المباراة منحتنا مؤشرا مطمئنا حول جاهزية الفريق أمام منافس قوي يعد من نخبة منتخبات القارة الآسيوية”.

كما أبدى حمد رضاه عن أداء الفريق مع إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وأردف: “نصل للتصفيات الآسيوية ونحن نشعر بالاطمئنان على جاهزية الفريق، وبصفوف مكتملة دون أي غيابات، وهذا مهم جداً لتحقيق أهدافنا من المحطة القادمة”.

وحول الجاهزية البدنية، قال: “وصلنا إلى مستوى جيد خاصة على صعيد اللاعبين الذين ابتعدوا مؤخراً عن خوض المباريات، خاصة النعيمات الذي شارك مطلع الشوط الثاني أمام أستراليا، بعد أن لعب لفترة أقل في اللقاء الماضي أمام الهند، ليقترب من الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق التصفيات، الأمر الذي ينسحب أيضاً على علوان والتعمري”.