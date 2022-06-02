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الحوراني : العرسان يقترب من أحد اندية المحترفين بالامارات

منذ 3 ثواني
الحوراني : العرسان يقترب من أحد اندية المحترفين بالامارات

وطنا اليوم  _ أكد وكيل أعمال اللاعبين سامر الحوراني، أن اللاعب أحمد العرسان، يعتبر قريبا من أحد أندية دوري المحترفين في الإمارات، وأن الأمور من الممكن أن تتضح بشكل أكبر يوم السبت المقبل.

وقال الحوراني في تصريحات صحفية من مكان تواجده في سورية، أنه سيغادر إلى دبي يوم السبت المقبل، لمواصلة الحديث في موضوع احتراف العرسان في أحد الأندية الإماراتية، لافتا إلى أن اللاعب بات قريبا من الدوري الإماراتي، بعد مفاوضات مبدئية إيجابية.

وكان العرسان اختتم رحلته الاحترافية في فريق كاظمة الكويتي، قبل أن يتلقى عدة عروض محلية من (الفيصلي)، وخليجية من ضمنها أندية إماراتية وسعودية إلى جانب رغبة كاظمة الكويتي في تجديد عقد اللاعب، بانتظار القرار الأخير للاعب والذي سيتضح قريبا.

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