منتخبنا الأولمبي بفتتح مشواره بنهائيات اسيا بالتعادل الايجابي

محمد عربيات

وطنا اليوم _ افتتح المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في بطولة كأس آسيا ت 23 عام ،بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، عندما واجه المنتخب العراقي عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي اقيمت على الملعب المركزي في مدينة كارشي الأوزبكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

و تقدم منتخبنا بالنتيجه، عندما احرز المهاجم محمد عبد المطلب الهدف الوحيد في الدقيقة 58 ركلة ركنية أسكنها في الشباك ، وجاء رد المنتخب العراقي عند طريق اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 69 ،عندما عندما انفرد وتجاوز حارس المرمى و وضعها في الشباك مستغلا الهفوة الدفاعية للنشامى

ولحسابات ذات المجموعة، حقق المنتخب الأسترالي فوزه على الكويت بنتيجة 2-0 ،لينفرد في الصدارة وحيدا برصيد 3 نقاط، بينما حل منتخبنا ثانيا برصيد نقطة واحدة بالشراكة مع المنتخب العراقي فيما جاء المنتخب الكويتي اخيرا بدون رصيد.