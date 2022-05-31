الفيصلي يعلن “تحفظه بشدة” على قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة

عمان- أبدى النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تحفظه على قرار اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد كرة القدم.

وأعلن النادي في بيان رسمي اصدره اليوم، عن “تحفظه بشدة” على العقوبة وخصوصا أنها ارتكزت على أن النادي رفض إرسال لاعبيه إلى معسكر المنتخب الرديف، وتلك الرواية مرفوضة وتمس مسيرة الفيصلي ودوره الوطني المميز على امتداد سنوات العطاء”.

وأشار بيان النادي إلى أن الفيصلي كان يتمنى من اللجنة التأديبية الاستماع إلى الأطراف كافة صاحبة العلاقة وبخاصة أن النادي وجد من الواجب الوطني المشاركة في بطولة القدس والكرامة والتي حظيت برعاية كريمة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، مثلما أن الفريق كان يعاني من وجود إصابات على صعيد اللاعبين.

وأكد البيان أن الفيصلي يجدد اعتزازه بالمسيرة المظفرة على امتداد تسعة عقود، منطلقا من الثوابت الوطنية والحرص الكبير على عكس الصورة المشرقة عن الوطن، مؤكدا أيضا على دعم توجيهات الأمير علي بن الحسين الرامية إلى مزيد من التطور والازدهار.

وكانت اللجنة التأديبية في الاتحاد فرضت غرامات مالية قيمتها 50 ألف دينار على ناديي الفيصلي والوحدات، وذلك لرفضهما إرسال اللاعبين للمنتخب الرديف في المعسكر الخارجي الذي أقامه المنتخب في تركيا في آذار الماضي، فيما فرضت اللجنة غرامة على النادي الفيصلي مبلغ 30 ألف دينار، وبواقع 10 آلاف دينار عن كل لاعب من اللاعبين الثلاثة الذين تم استدعاؤهم وهم نزار الرشدان، أمين الشناينة وحسام أبو الذهب، فيما تم تغريم الوحدات 20 ألف دينار عن اللاعبين مهند أبو طه ومالك علان. -(بترا)