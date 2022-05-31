الوحدات يرد بشان عرض الفاخوري و يرفض عرض العوضات

وطنا اليوم _ محمد عربيات

نفى امين سر نادي الوحدات ، عوض الأسمر، عن تلقي إدارة النادي اية عروض مقدمة للاعب عبدالله الفاخوري.

وبين الأسمر في رده على استفسارات ” وطنا اليوم ” ان إدارة النادي لم تتلقى اي عرض لاي لاعب ،بإستثناء اللاعبين فادي عوض الذي غادر الى ماليزيا، بالإضافة إلى عرض مقدم من الرياض السعودي للاعب أنس العوضات.

ولفت الأسمر، أن إدارة الوحدات رفضت العرض المقدم من الرياض السعودي، مؤكدا بأن العرض لم يغري إدارة النادي و اللاعب.

وكان نادي الرياض السعودي قد قدم عرضا بقيمة 80 ألف دولار للاعب و 30 الف دولار للنادي.