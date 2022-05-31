فريق قناة المملكة لكرة القدم يفوز وديا على جامعة البترا

وطنا اليوم:فاز فريق تلفزيون “قناة المملكة” على فريق “جامعة البترا” بأربعة أهداف لاثنين في مباراة ودية نظمتها اللجنة الرياضية في جامعة البترا بصالتها الرياضية ضمن سلسلة فعاليات احتفالا بعيد الاستقلال السادس والسبعين.

جرت المباراة برعاية رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا وحضور المستشار الأعلى للجامعة الدكتور عدنان بدران والمدير التنفيذي لقناة المملكة دانة الصياغ.

وسلم المولا كأس المباراة للفريقين الأول والثاني، كما حصد فريق قناة المملكة كأس أفضل لاعب لحمزة الرحاحلة، وكأس هداف المباراة للاعب حمزة المعاني، بينما حصد فريق جامعة البترا كأس اللاعب المثالي للدكتور فيصل أبو الرب.

ضم فريق جامعة البترا الدكتور إياد الملاح والدكتور فيصل أبو الرب والدكتور محمد العبادلة والدكتور لؤي أبو قطوسة ونائل الدحلة وصدام غباين ومهند الحسيني وعبد الرحيم محمد. فيما قاد فريق المملكة الكابتن مهند محادين، واللاعبين عامر الرجوب وعبد الله الكفاوين ومحمد حسيبا وحمزة المعاني وعلي شاهين ومحمد الفايز وسامر العبادي ومحمد عبيدات وأكرم الدويري ورداد القرالة وحمزة الرحاحلة.