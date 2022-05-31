اختتام أعمال “ملتقى الموهبة والإبداع” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

وطنا اليوم – قال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي إن الجامعة تسعى جاهدة إلى توفير أخصب البيئات لتنمية وإثراء مواهب طلبتها وإبداعاتهم، واصفاً الطلبة الحائزين على جوائز محلية ودولية بالسفراء الأخيار للوطن والجامعة في كل المحافل.

وأضاف الرفاعي في حفل اختتام الملتقى السنوي للموهبة والإبداع الذي يعقده مكتب رعاية الموهوبين في عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع المجلس العربي للموهوبين والمتفوّقين وبحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء أن الجامعة ترى الموهبة أساساً متينا لكل إبداع وابتكار، ولهذا تسعى إلى إحداث ثقافة إبراز طاقات مبدعيها، والعمل على صقلها وتنميتها.

وبدوره أعرب رئيس المجلس الدكتور عاطف كنعان عن اعتزازه بطلبة الجامعة المبدعين قائلاً “لقد عرفنا جامعتكم بتميزها وإبداعاتها على صعيد المملكة والوطن العربي، نتيجة لما تحققه من نتائج وتميز في مجال العمل الأكاديمي والأنشطة العلمية والمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية”

كما وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الغفور الصيدي أن الملتقى سعى إلى التعرف على خارطة الموهبة والإبداع لطلبة الجامعة وتحديثها، والاطلاع على أهم المستجدات النظرية والتطبيقية في رعايتهم، وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها. يشار إلى أن طلبة من الجامعة أحرزوا العام الماضي المركزَ الأول في مسابقة شركة “هواوي” للابتكار، وأن المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين هيئة عربية أكاديمية مهنية أُسسَت عام 1996 وتضمُّ في عضويته 18 دولة عربية.