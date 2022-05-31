الفيصلي : عقوبة اللجنة التأديبية بالمجحفة

وطنا اليوم _ عبر جهاد قطيشات، رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، عن غضبه تجاه العقوبة التي صدرت عن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني بكرة القدم.

وقال قطيشات في تصريحات تلفزيونية، مساء امس الإثنين: “لا نعرف كيف يحيل الاتحاد أمر كهذا للجنة التأديبية، فمن نحن لنتخلف عن خدمة المنتخب”.

وكانت اللجنة التأديبية، أصدرت قبل أيام عقوبة بحق الفيصلي قدرها 30 ألف دينار، لعدم التحاق 3 من لاعبيه بالمعسكر التدريبي الذي أقامه المنتخب الرديف في إسطنبول قبل نحو شهرين.

وتابع قطيشات: “جميع الأندية تتسابق من أجل خدمة الوطن والمنتخب، ولم أسمع مرة أي ناد أردني يمنع لاعبيه عن الانخراط بصفوف المنتخب”.

وأكمل: “كان من الأفضل أن يتواصل الاتحاد مع إدارات الأندية، فهو المظلة الرسمية ويعلم جيدا الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها الأندية”.

وأردف: “الفيصلي شارك في بطولة القدس والكرامة، والذي أشرف عليها الاتحادان الأردني والفلسطيني”.

وأوضح قطيشات: “الفيصلي لم يكن بمقدوره المشاركة في بطولة القدس والكرامة، لأنه كان يمتلك 10 لاعبين بسبب وجود 5 لاعبين مصابين ومحترفين أجانب التحقوا بتدريبات منتخبات بلادهم، وليس من المنطق السفر إلى فلسطين ب10 لاعبين، وتم التنسيق مع الاتحاد لمشاركة اللاعبين الثلاثة”.

وواصل: “تواصلنا مع نادي الوحدات للتنسيق بهذه القضية، وسنستأنف على العقوبة غدا الثلاثاء، والعقوبة هي مجحفة”.

وبخصوص إمكانية عودة اللاعب أحمد العرسان لصفوف الفيصلي، قال قطيشات: “تحدثت مع العرسان خلال تواجدي في الكويت وقد رحب بالعودة”.

وأشار إلى أنه قام بالتواصل كذلك مع النادي الأم للعرسان، السرحان، وأبدى ترحابه باستمرار مشواره مع الفيصلي في حال لم يتلق عرضا خارجيا.