اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

وطنا اليوم _ اتحاد الكرة الطائرة الجدول الرسمي لمنافسات بطولة كأس الأردن، والتي تنطلق اعتبارا من يوم االخميس 23 حزيران (يونيو) المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 3 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجة الممتازة وهي (الوحدات ووادي موسى والتعاون والكرمل وشباب الحسين والبقعة وشباب دير علا وشباب العودة).

البطولة التي تحتضنها صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في الوقت الذي وزعت فيه القرعة الفرق الثمانية إلى مجموعتين، حيث وضع فريق الوحدات وبصفته حامل لقب النسخة الماضية على رأس المجموعة الأولى، وإلى جانبه فرق وادي موسى والتعاون والكرمل، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب الحسين والبقعة وشباب ديرعلا وشباب العودة.

وحسب الجدول الرسمي يقص فريقا التعاون والكرمل شريط مواجهات دور المجموعات عندما يلتقيان عند الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 23 حزيران (يونيو) المقبل، تليها مباشرة المباراة التي تجمع بين فريقي الوحدات ووادي موسى عند الساعة الثامنة مساء.

ويلتقي يوم الأحد 26 من ذات الشهر فريقا شباب الحسين والبقعة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا شباب العودة وشباب ديرعلا عند الساعة الثامنة مساء.

الفرق الأربعة الفائزة في هذه المباريات تتأهل إلى الدور قبل النهائي الذي يقام يوم الخميس 30 من ذات الشهر، حيث يلتقي الفائز من مباراة التعاون والكرمل مع الفائز من مباراة الوحدات ووادي موسى عند الساعة السادسة مساء، ثم تقام المباراة الثانية التي تجمع الفائز من مباراة شباب الحسين والبقعة مع الفائز من مباراة شباب العودة وشباب ديرعلا، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة التهائية التي تقام يوم الأحد 3 تموز (يوليو) المقبل وعند الساعة السادسة مساء.

إلى ذلك انجز اتحاد اللعبة كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة باقامة هذه البطولة، والتي تعد إحدى المسابقات الرسمية للموسم الحالي 2022، والتي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا.

من ناحية أخرى تقام يوم السبت 18 حزيران (يونيو) الحالي مباراة كأس السوبر 2022، والتي تجمع بين فريقي شباب الحسين والوحدات عند الساعة الثامنة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.