الجوابرة : احترم قرار الجهاز الفني و ادرس عدة عروض

محمد عربيات

وطنا اليوم _ عاد النجم الأردني ابراهيم الجوابرة إلى العاصمة عمان اول امس ، بعد خوض تجربة احترافية مع نادي السيب العماني.

و بين الجوابرة في تصريحات لوطنا اليوم، أنه خاض تجربه كانت جيدة مع الفريق ، الذي استطاع الحصول على لقبي الدوري و الكأس، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الاسيوي النسخة الحالية.

وأضاف : استطت أن أقدم مستوى جيد من خلال الاحتكاك مع لاعبين جيدين قي الدوري العماني ،الذي يتمتع بأجواء مميزة و إمكانيات عالية.

واردف : تلقيت خلال الساعات الماضية مفاتحات من أندية سحاب و السلط، وانتظر عرض خارجي خلال الأيام المقبلة ، و الوقت مازال مبكرا .

وعن عدم استدعائه لصفوف المنتخب الوطني : كنت أتمنى ذلك، لكنني احترم قرار الجهاز الفني بقيادة العراقي عدنان حمد، وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.